التعليم: السيسي وضعنا على الطريق الصحيح منذ إعلان دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع

قالت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم،: "نحن في مكانة وفي منزلة عالية جدًا فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة".





وتابعت "عبد السلام"، خلال حوارها ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين،: "الرئيس السيسي وضعنا على الخطوات الصحيحة منذ إعلان دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع".



