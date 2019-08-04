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التعليم: السيسي وضعنا على الطريق الصحيح منذ إعلان دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:46 م
التعليم: السيسي وضعنا على الطريق الصحيح منذ إعلان دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع
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أمنية فوزي
 
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قالت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم،: "نحن في مكانة وفي منزلة عالية جدًا فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة".

وتابعت "عبد السلام"، خلال حوارها ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين،: "الرئيس السيسي وضعنا على الخطوات الصحيحة منذ إعلان دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع".

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم بها كل يوم جديد يخص ذوي الاحتياجات الخاص، معلقة: "ذوي الاحتياجات الخاصة ولادنا ويستحقوا كل شيء".
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