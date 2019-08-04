ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد الصفقة الرابعة.. ميسي يدفع برشلونة لحسم صفقة القرن

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:43 م
بعد الصفقة الرابعة.. ميسي يدفع برشلونة لحسم صفقة القرن
ميسي
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements
طالب النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة، من إدارة النادي سرعة إتمام التعاقد مع البرازيلي نيمار خلال الفترة الحالية وقبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان قد وصلوا لمراحل متقدمة في المفاوضات للاتفاق على إعارة البرازيليمع خيار الشراء.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية خلال تقريرها أن لاعب باريس سان جيرمان مقتنع بقوة بأنه سيلعب في الكامب نو بالموسم القادم وسط انتظار من زميليه لويس سواريز وليونيل ميسي.

وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع مبلغ 222 مليون وهو الشرط الجزائي في عقده مع البلوجرانا.

وحسم برشلونة اليوم، الأحد، رابع صفقاته بضم جونيور فيربو الظهير الأيسر لنادي ريال بيتيس الإسباني.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الدرع الخيرية
ليفربول
1 (4)
x
16:00
1 (5)
مانشستر سيتي
كأس خوان غامبر
برشلونة
-
x
20:00
-
ارسنال