نجم أياكس يوافق على الانتقال الى ريال مدريد

قام فان دي بيك لاعب وسط فريق اياكس الهولندي بالموافقة التعاقد الرسمي مع نادي ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وفي تصريحات قامت بنشرها "سكاي سبورت" على أن النجم الهولندي وافق فعلياً على الإنضمام لريال مدريد الإسباني.





وقد دخل فريق ريال مدريد في مفاوضات جادة مع الشاب الهولندي خلال الفترة الماضية للتعاقد معه بعد الفشل في ضم نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا لاعب.



