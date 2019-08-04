ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم أياكس يوافق على الانتقال الى ريال مدريد

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:40 م
نجم أياكس يوافق على الانتقال الى ريال مدريد
لاعبي أياكس
Advertisements
طباعة
مصطفى صابر
 
Advertisements
قام فان دي بيك لاعب وسط فريق اياكس الهولندي بالموافقة التعاقد الرسمي مع نادي ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وفي تصريحات قامت بنشرها "سكاي سبورت" على أن النجم الهولندي وافق فعلياً على الإنضمام لريال مدريد الإسباني.

وقد دخل فريق ريال مدريد في مفاوضات جادة مع الشاب الهولندي خلال الفترة الماضية للتعاقد معه بعد الفشل في ضم  نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا لاعب.

وذلك بعد طلبات مانشستر يونايتد المادية الكبيرة والتي جعلت الفريق الإسباني للتفاوض مع فان دي بيك لاعب أياكس الهولندي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الدرع الخيرية
ليفربول
1 (4)
x
16:00
1 (5)
مانشستر سيتي
كأس خوان غامبر
برشلونة
-
x
20:00
-
ارسنال