نشأت الديهي: مشروع "مونوريل" يساهم في تحويل منطقة أكتوبر لعاصمة مصر السياحية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع رئيس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ لبحث توطين صناعة النقل في مصر بدلًا من تجميعها.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن تجميع الصناعات لا يوطن الصناعة ولا ينقلها، والرئيس خرج من اجتماع اليوم بالتوجيه بمواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التجميع لمرحلة التوطين، وهذا يساهم في تشغيل المصانع وتوفير فرص العمل، وانخفاض استيراد الدولة وزيادة الصادرات.





وتابع "الديهي"، أن الرئيس اجتمع أيضًا مع رئيس الوزراء ووزير النقل والإسكان ورئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل، لمناقشة مشروع مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.





ولفت "الديهي"، إلى أن مصر تخطو خطوات غير تقليدية، موضحًا أن مشروع مونوريل سيساهم في تحول منطقة أكتوبر والمتحف الكبير والأهرامات وأبو الهول والفنادق التاريخية الموجودة بها مع مطار سيفنكس الجديد لعاصمة مصر السياحية، مثلما ستتحول القاهرة لعاصمة مصر التاريخية بعد انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.



