نشأت الديهي: ما حدث خلال الـ 5 سنوات الماضية معجزة بكل المقاييس

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بنك التنمية الإفريقي أكد أن مصر نقطة الانطلاق للتنمية لجميع أنحاء القارة السمراء؛ لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، ووجود إرادة اقتصادية قوية للانتقال بالاقتصاد من مرحلة كان بها الاقتصاد المصري مريض منتكس لاقتصاد منطلق يشهد قفزات يشهد لها القاصي والداني، تجعل من الاقتصاد المصري رقم في المنطقة.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن جميع المحاولات السابقة للإصلاح الاقتصادي لم تكتمل لعدم جُرأت الطبيب لاستئصال المرض.





وتابع "الديهي"، أن ما جرى في مصر خلال 5 سنوات براهن لا يمكن التشكيك فيه أن مصر انتقلت من مرحلة الموت الإكلينيكي المحقق لمرحلة الانطلاق الحقيقي، وما حدث للاقتصاد المصري خلال 5 سنوات من مشروعات – كل 6 ساعات مشروعات- وزيادة معدلات النمو وتراجع البطالة، وحالة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسية الخارجية والداخلية معجزة بكل المقاييس على جميع الأصعدة.



