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"الديهي" عن إشادة الصحف الإسبانية بالتجربة المصرية لعلاج فيروس سي: "الله على العظمة"

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:39 م
الديهي عن إشادة الصحف الإسبانية بالتجربة المصرية لعلاج فيروس سي: الله على العظمة
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هدى عبدالرازق
 
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عقب الإعلامي نشأت الديهي، على إشادة الصحف الاسبانية بالتجربة المصرية لعلاج فيروس سي، قائلًا: "الله على العظمة نجاح مصر الباهر في القضاء على فيروس سي، جعل الأسبان يشيدون بذلك، ويطالبوا بتيسيير رحلات علاجية لعلاج الأسبان من فيروس سي، بمصر على يد أطباء مصريين.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن اليوم هو اليوم العالمي لفيروس سي، ومصر كان بها 8-12% من عدد السكان مصابين بفيروس سي، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق حملة للكشف المجاني على فيروس سي وتقديم العلاج المجاني للمصابين، وتم علاج مليون مواطن مصري من فيروس سي خلال عام، انخفضت نسبة الإصابة بـ فيروس سي في مصر لـ 3-4%، وهي النسبة العالمية للإصابة.

وتوجه "الديهي"، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الصحة وأطباء مصر لدورهم في نجاح التجربة المصرية لعلاج فيروس سي. 
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