المواطنون عن "سكن كريم": "كنا عايشين في الطين.. وبنشكر رئيسنا"

عرضت فضائية "ten"، مساء الأحد، تقرير مصور من إحدى القرى الأكثر فقرًا في المنيا، لرصد أراء الأهالي في مبادرة "سكن كريم".





وقال أحد المواطنين: "عيشتنا كانت سودة، وعايشين في الطين.. دلوقتي عايشين في بيت بسقف"، وعقب آخر: "البيوت كانت من الخوص، وبنشكر الرئيس السيسي لأنه شغال في الخير"، وأضاف آخر: "بارك الله فيكم، وشكرًا على اللي عملتوه".



