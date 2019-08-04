المواطنون عن "سكن كريم": "كنا عايشين في الطين.. وبنشكر رئيسنا"
الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:37 م
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "ten"، مساء الأحد، تقرير مصور من إحدى القرى الأكثر فقرًا في المنيا، لرصد أراء الأهالي في مبادرة "سكن كريم".
وقال أحد المواطنين: "عيشتنا كانت سودة، وعايشين في الطين.. دلوقتي عايشين في بيت بسقف"، وعقب آخر: "البيوت كانت من الخوص، وبنشكر الرئيس السيسي لأنه شغال في الخير"، وأضاف آخر: "بارك الله فيكم، وشكرًا على اللي عملتوه".
وأضافت آخرى: "نشكر رئيسنا السيسي اللي ساعد الغلابة.. والحمد لله أن ربنا رزقنا بالرئيس لان عيشتنا كانت صعبة".
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