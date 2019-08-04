برشلونة يُخالف كل التوقعات في صفقة نيمار بتصريحات صادمة





قال جوردي كاردونير نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنهم لم يتحدثوا مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن انضمامه إلى صفوف الفريق في الفترة الحالية.





وقال نائب رئيس البرسا :" لا نسطيع حتي الأن حل مشكلة موضوع نيمار، لأن هذا الأمر يجب حله من قبل إدارة نادي باريس سان جيرمان".





وأضاف :" برشلونة دور سلبي حتي الآن في عملية نقل نيمار، لأن اللاعب ينتمي حاليًا للفريق الباريسي، ونادي برشلونة يحترم الأندية الأخري، وحتي الآن النادي لم يتحدث مع نيمار".





يذكر أن الكثير من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت إلى أن نيمار قد بات قريبًا من العودة مرة أخري لصفوف برشلونة.