سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية وغذائية على المحتاجين باليمن ولبنان
ووزع المركز مواد إيوائية على النازحين من صعدة إلى مديريتي الوادي ومأرب في محافظة مأرب، حيث تم توزيع 110 خيام و220 بطانية استفاد من المساعدات 110 أُسر .
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.
كما وزع المركز، اليوم، 1,381 سلة غذائية للعائلات اللبنانية الأشد فقرًا في منطقة المنكوبين شمال لبنان، وجرى تفقد أوضاع العائلات الموجودة بالمنطقة وتوزيع الهدايا على أطفالهم.
ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الاحتياجات الغذائية للأسر اللبنانية.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، 5,000 سلة غذائية للنازحين في مديريات نهم وبني ضبيان بمحافظة صنعاء.
وأكد محافظ صنعاء، اللواء عبد القوي شريف، أهمية هذه المساعدات في تخفيف الأعباء عن النازحين في المحافظة، شاكرًا مركز الملك سلمان للإغاثة على استجابتهم للنداء الإنساني الذي وجهته السلطة بالمحافظة.
- مركز الملك سلمان للإغاثة يبدأ توزيع السلال الغذائية لنازحي صنعاء
- مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1500 سلة غذائية في مأرب
- مركز الملك سلمان يبدأ توزيع مواد الإيواء لـ 983 أسرة نازحة من صنعاء
- مركز سلمان للإغاثة يوزع 1000 سلة غذائية بمحافظة صنعاء
- مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية في مديرية نهم بصنعاء
- مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية في ميانمار
- مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 140 سلة غذائية في مأرب
- مركز سلمان للأغاثة يوزع مساعدات غذائية على النازحين والمتضررين في حضرموت
- "سلمان للإغاثة" يوزع 1500 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في الضالع
- سلمان للإغاثة يوزع 200 سلة غذائية في جزيرة ميون التابعة لتعز