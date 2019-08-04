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طريقة تحضير سمك فيليه بالفرن

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:27 م
طريقة تحضير سمك فيليه بالفرن
سمك فيليه بالفرن
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مقادير سمك فيليه بالفرن
- للتتبيلة :
عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة
كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)
الثوم : 3 فصوص (مهروس)
الفلفل الحلو : ملعقة صغيرة
فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
ملح : حسب الرغبة
- سمك الفيليه : 1 كيلو 
- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة 
- بقدونس : حسب الرغبة (للتزيين / مفروم) 

طريقة تحضير سمك فيليه بالفرن
1- امزجي كل مكونات التتبيلة جيداً وانقعي السمك لثلاثين دقيقة أو أكثر.

2- حمّي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

3- غطي قعر الصينية بزيت الزيتون وأضيفي السمك.

4- ضعي الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة إلى أن ينضج السمك.

5- زيّني السمك بالبقدونس المفروم.
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