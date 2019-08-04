خالد الجندي يوجه رسالة لـ دعاة خلع الحجاب
الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:28 م
أمنية فوزي
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وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة لـ دعاة خلع الحجاب، مستشهدًا بالآية الكريمة،: "وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلا عَظِيمًا".
وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية ""dmc،: "ربنا بلغنا عنكم وقالنا عنكم"، ناصحًا بعدم الرد عليهم أو الاستماع إليهم.
ولفت إلى أن العلاقة بالله تساوي الوقت والزمن، وأن كل عباداتنا تساوي الوقت، موضحًا: "لو الصلاة عدت وإنت مصليتش لن تعوضها إلى يوم القيامة، لأن الصلاة مرتبطة بوقت معين".
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