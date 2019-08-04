خالد الجندي يوجه رسالة لـ دعاة خلع الحجاب

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة لـ دعاة خلع الحجاب، مستشهدًا بالآية الكريمة،: "وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلا عَظِيمًا".





وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية ""dmc،: "ربنا بلغنا عنكم وقالنا عنكم"، ناصحًا بعدم الرد عليهم أو الاستماع إليهم.



