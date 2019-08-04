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إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة من يكون أولى؟.. "الإفتاء" تجيب

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:15 م
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة من يكون أولى؟.. الإفتاء تجيب
الاضحية
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أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها مفاداه "إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة من يكون أولى؟"، على النحو التالي:

قالت الإفتاء إن الأُضْحِيَّة والعقيقة سنتان، فإن عجز عن القيام بهما معا لفقر ونحوه قدَّم الأُضْحِيَّة؛ لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة.
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