انتخابات تونس.. وزير الدفاع ورئيس الحكومة أبرز المرشحين لخلافة "السبسي"

بدأت الهيئة العليا للانتخابات بتونس، في رحلة إيداع طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس العاصمة، حيث قدم عدد من رؤساء وأعضاء الأحزاب طلباتهم.

وكشفت الدقائق الأولى لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية عن سباق انتخابي ساخن، ذلك أن ساحة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحولت إلى برلمان شعبي يعج بممثلي الأحزاب التي دفعت بقياداتها لخوض هذا السباق، من أجل الوصول إلى قصر قرطاج الرئاسي خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

مواعيد الترشح

ويغلق باب الترشح للسباق الانتخابي الرئاسي في التاسع من الشهر الجاري، فإن الهيئة ستنظر في مدى مطابقة طلبات الترشح للمعايير المطلوبة، في موعد لا يتعدى 14 أغسطس، ومن ثم يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين في موعد أقصاه نهاية أغسطس الحالي.

لم تتضح الصورة بعد فيما يتعلق بهذا الاستحقاق، والذي سيجري في منتصف سبتمبر المقبل، وفيما لم تعلن بعض الأحزاب التونسية الكبرى أسماء مرشحيها حتى الآن، فإن هناك بعض الأسماء البارزة لخوض غمار السباق إلى قصر قرطاج.

10 مرشحين

في هذه اللحظات، وبينما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن 10 مرشحين قدموا ملفاتهم، حتى العاشرة صباح الجمعة، للانتخابات الرئاسية المبكرة، تتجه الأنظار إلى اثنين من المرشحين المحتملين لخلافة السبسي، هما وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد رغم أنهما لم يعلنا بعد ترشحهما بشكل رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن من بين المرشحين العشرة الذين قدموا أوراق الترشيح، منجي الرحوي عن حزب "الوطنيين الديموقراطيين الموحد" ومحمد عبو عن "التيار الديموقراطي" وعبير موسى عن "الدستوري الحر" ونبيل القروي عن "قلب تونس"، ولطفي المرايحي عن "الاتحاد الشعبي الجمهوري" بالإضافة إلى عدد من الناشطين والمستقلين.

مرشحين الأحزاب

لم تعلن أحزاب نداء تونس وتحيا تونس وحركة النهضة، التي تشكل الحكومة الحالية، بعد عن مرشحيها للانتخابات الرئاسية، ولكن ستبقى الصورة غير واضحة حول أبرز المرشحين إلى حين اكتمال الترشيحات، وبالتأكيد من الأحزاب الكبرى.

تمتلك حركة النهضة، أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، لم تحسم بعد قرارها، بينما أعلن حزب تحيا تونس ورئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد سيحسم أمر ترشحه من عدمه في غضون أيام، فيما ما زال حزب الرئيس الراحل "نداء تونس" متحفظا على هوية مرشحه.

ذكرت تقارير إعلامية تونسية ، أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المرشحين للتقدم إلى الانتخابات الرئاسية في تونس، حيث أعلنت العديد من الشخصيات السياسية نيتها الترشح أبرزها رئيسا الحكومة السابقان مهدي جمعة وحمادي الجبالي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر.

أبزر المرشحين

يعتبر رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد، مرشح حزب تحيا تونس ، من أبرز المرشحين للرئاسة، كما يعتبر وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي من المرشحين الأكثر حظا للفوز

انطلقت بعيد وفاة السبسي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لترشيح الزبيدي للرئاسة، وقد قام نواب بتزكيته، كما أعلن حزب نداء تونس إمكانية دعمه، فيما وصف رئيس حزب آفاق تونس ياسين إبراهيم الزبيدي بأنه "رجل المرحلة".

و يبرز اسم محمد عبو، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي من بين المرشحين عن الأحزاب للانتخابات الرئاسية، وعبو هو محام وسياسي تونسي يحمل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، ويعتبر من أبرز المعارضين لنظام زين العابدين بن علي.

يحمل منجي الرحوي شهادة الماجستير في "التصرف والمحاسبة"، وقد فاز في الانتخابات التشريعية 2014 بمقعد عن الوطنيين الديموقراطيين الموحد في دائرة جندوبة الانتخابية، ويعتبر من أبرز السياسيين ضمن الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية التي تعرضت للانقسام إثر عدة خلافات عصفت بها في الآونة الأخيرة.

وتعتبر المحامية لدى محكمة التعقيب عبير موسي من أبرز القيادات في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وتحمل شهادة الدكتوراه في الحقوق وشهادات في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، كما يعتبر السياسي والكاتب والطبيب لطفي المرايحي، الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، من بين الأسماء البارزة في السباق الرئاسي التونسي.

أما نبيل القروي، ممثل حزب "قلب تونس"، فهو رجل أعمل ومالك قناة "نسمة" التلفزيونية وممثل جمعية خليل تونس الخيرية، وهو من مؤسسي حزب "نداء تونس" إلى جانب السبسي وشخصيات سياسية أخرى.