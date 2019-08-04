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مفاجأة جديدة تقرب ريال مدريد من حسم أهم صفقاته

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:13 م
مفاجأة جديدة تقرب ريال مدريد من حسم أهم صفقاته
زيدان
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الفجر الرياضي
 
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فجرت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الأحد، مفاجأة عن آخر مستجدات أزمة الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بسبب رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد.

وذكرت قناة "لا سيسكتا" الإسبانية اليوم: "بوجبا يبحث عن إجبار يونايتد لقبول مغادرته إلى ريال مدريد في حين أنّ سوق الإنتقالات في الدوري الإنجليزي يقترب من الإغلاق". 

وتابعت: "اللاعب يريد اللعب تحت قيادة زيدان لكن سولسشاير لديه موقف واضح وهو أنّه لن يغادر يونايتد هذا الموسم وهو أمر لا يريده بوجبا".

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