وزارة الاثار: لأول مرة سيرى العالم التوابيت الثلاثة لـ توت عنخ آمون
الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:16 م
هدى عبدالرازق
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أكدت وزارة الآثار، أنه تم انجاز 90% من العمل على ترميم التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون، موضحة أن العمل على ترميم التابوت متواصل منذ نحو 8 أشهر.
وأشارت، خلال لقاء خاص عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن تابوت توت عنخ آمون يعد أهم قطعة آثرية في العالم، مؤكدة أن العالام سيجتمع ليرى لأول مرة بالعالم التوابيت الثلاثة الخاصة بالملك توت.
وفي سياق آخر أعلنت وزارة الآثار انتهاء مرممى المجلس الأعلى للآثار من فك جدران مقبرة توتو الواقعة بمنطقة الديابات بالقرب من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، تمهيدًا لنقلها إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة، بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية، التي وافقت على نقلها.
وأشارت، خلال لقاء خاص عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن تابوت توت عنخ آمون يعد أهم قطعة آثرية في العالم، مؤكدة أن العالام سيجتمع ليرى لأول مرة بالعالم التوابيت الثلاثة الخاصة بالملك توت.
وفي سياق آخر أعلنت وزارة الآثار انتهاء مرممى المجلس الأعلى للآثار من فك جدران مقبرة توتو الواقعة بمنطقة الديابات بالقرب من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج، تمهيدًا لنقلها إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة، بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية، التي وافقت على نقلها.
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