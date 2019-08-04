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الصحة تطلق تقنية جديدة باستخدام "الروبرت" خلال موسم الحج

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:10 م
الصحة تطلق تقنية جديدة باستخدام الروبرت خلال موسم الحج
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الفجر السعودي
 
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أطلقت وزارة الصحة تقنية جديدة باستخدام جهاز "الروبوت" الآلي للاستشارات الطبية بين الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية في منى والقوافل المتحركة خلال موسم الحج.

وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أن الخدمة تتيح التقنية الحديثة تقديم الاستشارة مع الأطباء من أي موقع بالمملكة.



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