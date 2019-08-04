الحكومة تطلق مكاتب لتسجيل شكاوى المواطنين بمحطات مترو الأنفاق (صور)

فى إطار حرص الحكومة على التواصل مع المواطنين على أرض الواقع والإستماع لمشاكلهم والعمل على حلها، أطلقت الحكومة بداية من اليوم مكاتب لمنظومة الشكاوى الحكومية داخل محطات مترو الأنفاق لتكون على تواصل مع نبض الشارع والمواطن المصرى.





وقال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إن الهدف من وجود مكاتب للمنظومة داخل محطات المترو، يأتى نظرا لأن مترو الأنفاق من الكيانات الحيوية والهامة التى يتعامل معها كافة فئات وأطياف الشعب وفى إطار التزام كافة أجهزة الدولة بتفعيل قرار رئيس الجمهورية لإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة للتعرف على مشاكل المواطنين، مضيفا:"هدفنا خدمة المواطن المصرى فى أى وقت فهو أولوية لدينا فى حل كافة مشاكله ".





وقال الرفاعى إن المواطن يمكن له تسجيل شكواه إما عن طريق رقم الخط الساخن أو عن طريق بوابة الشكاوى الإليكترونية، مضيفا أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تدخل ضمن جهود الدولة فى التحول الرقمى باعتبارها منظومة إلكترونية يتم تسجيل الشكوى بها إلكترونيا .





وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن وجود مكاتب للشكاوى فى محطات مترو الأنفاق يعكس مدى إلتزام الحكومة فى التواصل مع المواطنين بشكل مستمر ، موضحا أن الحكومة عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية ترفع شعار "حكومة قريبة ومستجيبة ..ومواطن شريك" بهدف أن تكون الحكومة قريبة من المواطنين وتستجيب لحل مشاكلهم والمواطن شريك فى الإبلاغ عن أى مشكلات أو سلبيات ومخالفات تقع أمام عينيه.





وأكد الرفاعى، أن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء يرعى ويدعم جهود المنظومة ويتابع استجابة الجهات لشكاوى المواطنين ويعقد اجتماعات بصورة دورية لمعرفة الاستجابات التى تتم لشكاوى المواطنين، مع التأكيد على ضرورة حل كافة المشكلات التى تواجه أى مواطن يسجل شكواه .



