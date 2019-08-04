"رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات".. استعدادات السعودية الأخيرة لموسم الحج

مازالت السعودية تضع لمساتها الأخيرة للاستعداد لموسم الحج لهذا العام، وقد أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، جاهزيتها لمواجهة الطوارئ والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج للعام الحالي 1440هـ في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر، من خلال خطط تفصيلية بمشاركة أكثر من 33 جهة حكومية واستشارية تشارك في تنفيذ خطة الدفاع المدني للطوارئ في الحج.

17 ألف رجل من قوات الدفاع المدني

وأشارت المديرية إلى تجنيد أكثر من 17 ألفاً من رجال الدفاع المدني، يدعمهم أكثر من 3 آلاف آلية ومعدة متطورة، علاوة على توفر 1500 متطوع لتوفير أعلى درجات السلامة من المخاطر لضيوف الرحمن، والتصدي لكل ما يهددهم من مخاطر في جميع أعمال ومناطق الحج، حيث خضع جميع الضباط والأفراد المشاركين في الحج لتدريب نوعي حسب المتغيرات والمستجدات التي تم رصدها.

وأكدت المملكة العربية السعودية، في بيان لها، جاهزية قيادات قوات أمن الحج، لتحقيق أمن وسلامة الحجاج لهذا العام، وتوفير مظلة الأمن والأمان والراحة والاستقرار لقوافل الحجاج منذ وصولهم إلى منافذ الدخول البرية والجوية والبحرية حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين.

5آلاف كاميرا لتغطية كل المواقع التي يمر عليها الحجاج

ويبلغ إجمالي عدد الكاميرات الموجودة في المشاعر المقدسة والحرم المكي أكثر من 5 آلاف كاميرا توفر تغطية شاملة لكل موقع يمر عليه الحجاج مما يسهم في إدارة حركة الحشود ومراقبتها وتفتيتها إلى كتل بسيطة لتسهيل حركتهم وسهولة.

رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات

وعلى المستوى الصحي كثفت وزارة الصحة السعودية من استعداداتها لموسم الحج 1440 هجري ورفعت حالة الطوارئ في كافة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما أصدرت تعليمات لجميع العاملين لرفع أقصى حالات الجاهزية من أجل توفير أفضل سبل الرعاية الطبية للحجاج منذ بداية وصولهم إلى أرض الحرمين وحتى مغادرتهم منها.

وتضع المملكة في كل عام مئات المستشفيات والمراكز الصحية في خدمة حجاج بيت الله الحرام والتي تضم ألاف الأطباء والممرضين وممارسي الخدمات الصحية.

تجهيز مليون ذبيحة استعداداً لموسم الحج

أنجز مشروع السعودية للإفادة من الهدى والأضاحى، 10 مشاريع تطويرية، منها تحديث أنظمة التبريد والنقل استعدادا لموسم حج 1440، لرفع كفاءة العمل وتوفير المزيد من التسهيلات لحجاج البيت الحرام.

وجهز المشروع أيضا الثلاجة العملاقة، التى خصصت لاستيعاب أكثر من مليون ذبيحة، ويتم من خلالها استخدام أفضل الوسائل للحفاظ على صلاحية اللحوم، وتعمل بنظام مراقبة آلى وفق أعلى معايير السلامة.

ويتم النقل لها وتعبئتها بنظام آلى يبدأ بالسلخ والتقطيع والتنظيف، وينتهى بثلاجات الحفظ، حتى يتم توزيعها على المستحقين فى أنحاء العالم بدءًا بفقراء الحرم.

استبدال أنابيب المياه والمحولات الكهربائية

من جهته، أوضح نائب المشرف العام على المشروع للعمليات الدكتور عمر عطية، أن المشاريع التطويرية تهدف إلى رفع كفاءة العمل والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام، ومن أهم المشاريع التطويرية التى تمت هذا العام استبدال سيور المخلفات بمجزرة المعيصم 2 و3، إضافة إلى استبدال المحولات الكهربائية، وعزل أرضية الثلاجات وفق أعلى التقنيات الحديثة.

وقال الدكتور عطية: "أبرز الأعمال المنجزة لهذا العام بمنطقة المجازر هى استبدال أنابيب مياه المكثّفات التبخيرية بوحدات المجزرة الحديثة، وكذلك استبدال كامل ضواغط التبريد بتقنيات يابانية فائقة الأداء بمجزرتى المعيصم رقم 2، 3 المطوّرتين، وتحديث أجهزة الحماية بمحطات الجهد المتوسط بوحدات المجزرة الحديثة، فيما تم إجراء التجهيزات الكهربائية اللازمة لتوصيل مولّدات الطوارئ، وتبعه أيضا تطوير نظم التحكم والتشغيل لجنازير الغسيل والوزن الآلي".