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شاهد.. أول ظهور لـ هنا شيحا بعد انفصالها عن أحمد فلوكس (صورة)

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:10 م
شاهد.. أول ظهور لـ هنا شيحا بعد انفصالها عن أحمد فلوكس (صورة)
هنا شيحا
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة هنا شيحا، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة لها على غلاف أحد المجلات الخاصة بالفن.

وتألقت الفنانة هنا شيحة في الصورة بعدسة المصور خالد فضة، مصور النجوم، وما ميزها ابتسامتها الجميلة، حيث ارتدت فستانا باللون السماوي الشفاف من الأكمام ومزين بصورة طفلين من الأمام بمنطقة الصدر.

وتركت هنا شيحة شعرها الأشقر الذي زاد من جمالها وأناقتها من أنامل "rafilotoma"، وأبرزت ملامحها من خلال وضعها المكياج الهادئ من خبيرة التجميل boubadiabmua.

يشار إلى أن هنا شيحة اختارت النصيب ليكون سببًا مقنعًا للانفصال، حتى أنها تحدثت عن أحمد فلوكس بإيجابية، وامتدحته خلال تسجيل صوتي منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هنا شيحة قالت نصًا في التسجيل الصوتي "مفيش نصيب وانفصلنا بكل هدوء، وأحمد راجل طيب وجدع ومحترم، لكننا اختلفنا في بعض الأمور، وانفصلنا بهدوء، وكل حاجة قسمة ونصيب، وبينا كل احترام ومودة".

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