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دي يونج يفتعل أول مشكلة له في برشلونة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:06 م
دي يونج يفتعل أول مشكلة له في برشلونة
دي يونج
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مصطفى صابر
 
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قام النجم الهولندي دي يونج لاعب برشلونة بأول مشكلة له منذ إنضمامه من أياكس الهولندي في الميركاتو الصيفي الحالي.

حيث رفض دي يونج إرتداء القميص رقم 14 في برشلونة، وذلك بعد مقارنته بالأسطورة الهولندية يوهان كرويف.

قام الشاب الهولندي بطلب القميص رقم 21، والذي يحمله اللاعب الشاب كارليس ألينيا، وذلك أغضب اللاعب جعله يعترض على ذلك.

يذكر أن نجح برشلونة في ضم دي يونج لمدة 5 مواسم، مقابل 75 مليون يورو بالاضافة الى 11 مليون يورو كمكافأت.
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