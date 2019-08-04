دي يونج يفتعل أول مشكلة له في برشلونة

قام النجم الهولندي دي يونج لاعب برشلونة بأول مشكلة له منذ إنضمامه من أياكس الهولندي في الميركاتو الصيفي الحالي.





حيث رفض دي يونج إرتداء القميص رقم 14 في برشلونة، وذلك بعد مقارنته بالأسطورة الهولندية يوهان كرويف.





قام الشاب الهولندي بطلب القميص رقم 21، والذي يحمله اللاعب الشاب كارليس ألينيا، وذلك أغضب اللاعب جعله يعترض على ذلك.



