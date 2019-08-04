رئيس جامعة القناة: البدء في إعمال الصيانة بالمدن الجامعية استعدادًا للعام الجديد
الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:02 م
هشام إسماعيل
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أعلن الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، رفع حاله الاستعداد القصوي داخل المدن الجامعية لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى من أعمال الصيانة للغرف والمطاعم والمسطحات الخضراء داخل مدينه الطلبه والطالبات.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية داخل المدن الجامعية رافقه في الجولة المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، وهشام عامر مدير عام المدن الجامعية، هذا وأعطي رئيس الجامعة تعليماته بتجديد وصيانة كافه المباني والمرافق وغرف الاستذكار، مشددا علي سرعه الانتهاء من العمليات في اسرع وقت ممكن وقبل بدايه التسكين بالمدن.
وأشار المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، الى أن الجامعة ترصد كافه إمكاناتها من العمالة وذلك لإجراء أعمال الصيانة وسيتم العمل بناء علي تعليمات رئيس الجامعة في تنجيل أرض الجوالة حتي تكون مؤهله للطلاب لممارسة أنشطة الجوالة مع العام الدراسي الجديد.
ومن جانبه أكد هشام عامر أن المدينة الجامعية للطلاب تسع ١٦٥٠ طالب بثلاث مباني تسع كل غرفه ٦ او ٧ طلاب وقال ان مدينه الطالبات فتسع ١٧٠٠ طالبه بثلاث مباني كل مبني يحتوي علي ٦٠ غرفة.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية داخل المدن الجامعية رافقه في الجولة المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، وهشام عامر مدير عام المدن الجامعية، هذا وأعطي رئيس الجامعة تعليماته بتجديد وصيانة كافه المباني والمرافق وغرف الاستذكار، مشددا علي سرعه الانتهاء من العمليات في اسرع وقت ممكن وقبل بدايه التسكين بالمدن.
وأشار المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، الى أن الجامعة ترصد كافه إمكاناتها من العمالة وذلك لإجراء أعمال الصيانة وسيتم العمل بناء علي تعليمات رئيس الجامعة في تنجيل أرض الجوالة حتي تكون مؤهله للطلاب لممارسة أنشطة الجوالة مع العام الدراسي الجديد.
ومن جانبه أكد هشام عامر أن المدينة الجامعية للطلاب تسع ١٦٥٠ طالب بثلاث مباني تسع كل غرفه ٦ او ٧ طلاب وقال ان مدينه الطالبات فتسع ١٧٠٠ طالبه بثلاث مباني كل مبني يحتوي علي ٦٠ غرفة.
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