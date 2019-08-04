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تجاوزات خطيرة يتعرض لها عمال ملاعب كأس العالم 2022 في قطر (فيديو)

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:12 م
تجاوزات خطيرة يتعرض لها عمال ملاعب كأس العالم 2022 في قطر (فيديو)
ارشيفية
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عمرو سمير
 
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا إنه لعمال ملاعب قطر التي ستستضيف مباريات بطولة كأس العالم 2022.

وبحسب منصة مداد نيوز، رصد تقرير أوروبي تجاوزات خطيرة يتعرض لها العمال خلال مشاركتهم في بناء البنية التحتية والملاعب الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي من المقرر أن تستضيفها قطر.

وقال تقرير نشرته مجلة البرلمان الأوروبي، إن العاملين من دولة نيبال يعانون بشدة خلال وجودهم في قطر، حيث لا يستطيعون الاتصال بذويهم هاتفيًا، ولا يمكنهم تقديم أي شكاوى تتعلق بتأخر سداد أجورهم، وليس لهم الحق في الحصول على جوازات سفرهم في الأوقات التي يريدونها، كما أنهم يعيشون فقط على الخبز والماء.

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