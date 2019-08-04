تعرف على فوائد الكركم الصحية

يحتوي الكركم على مجموعة كبيرة من المواد المضادة للاكسدة والمواد المضادة للفيروسات وللجراثيم وللفطريات، بالاضافة لاحتوائه على خصائص مضادة للسرطان والمواد المضادة للالتهابات.





المساعدة على الهضم

يُستخدم الكركم منذ آلاف السنين في الطب الهندي القديم الإيوروفيدا، من أجل تنظيم الاضطرابات الهضمية، إذ إنه يحمي جدار المعدة من التهيجات، وذلك بزيادة إنتاج المخاط، الأمر الذي يعزز كذلك العبور المعوي. وجذره الأصفر يعطي لونًا جميلًا للكاري الهندي، ويحفّز هضم الدهون.





محاربة القرحة الهضمية

يحارب الكركم بكتيريا المعدة التي تسمى هيليوباكتر بيلوري.





القضاء على حب الشباب

بفضل خصائص الكركم المطهّرة والمضادّة للالتهابات، فإنه يزيل البثور والزهم.





محاربة الاكتئاب

يساعد الكركم على تخفيف الشعور بالتوتر والقلق.





خفض الكولسترول السيّىء

الكركم من التوابل التي تساعد على تخفيض مستوى الكولسترول السيّىء في الدم LDL .





علاج مشاكل الجلد

الكركم يعالج الصدفية والالتهابات الجلدية المختلفة، والحروق والأكزيما.





تعزيز صحة الكبد

يحارب الكركم تلوث الكبد، وذلك بتقليل الآثار السامّة لتناول الأدوية.





الكركم سلاح ضد السرطان

يُبطّىء الكركم تكاثر الخلايا السرطانية. وقد أثبت هذه العملية عدد من الدراسات العلمية، بسبب نشاط أحد الأصباغ الرئيسية التي يحتويها وهي الكركمين. وعند أخذه بجرعات عالية عمل على تخفيض حجم بعض أورام الثدي والبنكرياس إلى أكثر من النصف. وله كذلك آثار مفيدة على بعض الأورام في الدماغ شديدة العدوانية (ورم أرومي ليفي).