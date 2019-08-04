الخطيب يجتمع بطبيب الأهلي قبل مران اليوم.. تعرف على السبب

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





واطمأن الخطيب على حالة اللاعبين المصابين في الفريق وهم محمد محمود ومؤمن زكريا وشريف إكرامي وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



