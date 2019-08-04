طارق مصطفى مدرب عام في الجهاز الفني الأجنبي الجديد للزمالك
الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:11 م
هاني عصام
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إستقر مجلس إدارة نادى الزمالك، على اختيار طارق مصطفى كمدرب عام في الجهاز الفني الأجنبي الجديد.
قام نادي الزمالك بالاستقرار نحو المدرب العام للمدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيتولى مهمة قيادة النادي الأبيض بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد إقالة خالد جلال من القيادة الفنية عقب ضياع لقب الدورى.
يذكر أن الزمالك لديه مباراة منتظرة أمام ديكاداها الصومالي فى دور الـ 64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 11 أغسطس القادم.
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