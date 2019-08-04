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محمود الخطيب في مران الأهلي قبل انطلاق المشوار الإفريقي

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:10 م
محمود الخطيب في مران الأهلي قبل انطلاق المشوار الإفريقي
الخطيب
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علي نبوي
 
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حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وجاء حضور بيبو لمران الفريق الأحمر لدعم اللاعبين والجهاز الفني قبل بداية المشوار في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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