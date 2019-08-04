عاجل.. مانشستر سيتي يتوج بطلا لكأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول

نجح فريق مانشستر سيتي في التتويج بلقب كأس الدرع الخيرية، بعد الفوز على نظيره ليفربول بركلات الترجيح 5-4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

افتتح الدولي الإنجليزي ستيرلينج التسجيل لمانشستر سيتي، قبل أن يتعادل ماتيب لصالح ليفربول في الشوط الثاني.

وشهد اللقاء مشاركة الدولي المصري محمد صلاح منذ البداية، وقدم مستوى جيد وكان قريب من هز شباك السيتي في أكثر من فرصة.





وتصدى كلاوديو برافو حارس السيتي لركلة فينالدوم لاعب ليفربول، ليقود فريقه للفوز بأول ألقابه المحلية هذا الموسم.





ويعد هذا اللقب هو السادس في تاريخ السيتي ببطولة الدرع الخيرية.