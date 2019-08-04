أمير الرياض بالنيابة يستقبل سفير السودان لدى المملكة

استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد العظيم محمد الصادق الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.











