يلا شوت Penalty shoot مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي (ضربات جزاء) رابط يوتيوب ماتش ليفربول Penalty جودة متعددة NOW





افتتح سيترلينج التسجيل لمانشستر سيتي أولًا في الشوط الأول، ثم عادل الكاميروني ماتيب التعادل لليفربول، ليتجه الفريقين إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي ستحسم بطل الدرع الخيرية، كورة لايف رابط ضربات جزاء ماتش ليفربول ومانشستر سيتي الآن، محمد صلاح يتقدم لتنفيذ ضربة الجزاء.





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مشاهدة ضربات جزاء مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، حيث انتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، يلا شوت مشاهدة ركلات جزاء ليفربول والسيتي بث مباشر بدون تقطيع بجودة عالية وبدون تقطيع.