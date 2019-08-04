يلا شوت Penalty shoot مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي (ضربات جزاء) رابط يوتيوب ماتش ليفربول Penalty جودة متعددة NOW
الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:01 م
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افتتح سيترلينج التسجيل لمانشستر سيتي أولًا في الشوط الأول، ثم عادل الكاميروني ماتيب التعادل لليفربول، ليتجه الفريقين إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي ستحسم بطل الدرع الخيرية، كورة لايف رابط ضربات جزاء ماتش ليفربول ومانشستر سيتي الآن، محمد صلاح يتقدم لتنفيذ ضربة الجزاء.
رابط يوتيوب مشاهدة ضربات جزاء مباراة مانشستر سيتي وليفربول الآن جودة متعدد، يلا شوت PLUS مشاهدة ركلات الجزاء (مانشستر سيتي ضد ليفربول) صلاح يسجل الآن ضربة الجزاءPenalty shoot-out
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