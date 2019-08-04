رسميا .. عماد سمير مديرا فنيا لتليفونات بنى سويف

أعلن مجلس إدارة نادى تليفونات بنى سويف، أحد أندية المجموعة الأولى، بدورى القسم الثانى، التعاقد مع الدكتور عماد سمير مدير فني ديروط سابقا، ليتولى منصب المدير الفنى للفريق الكروى الاول بالتليفونات.



