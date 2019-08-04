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وزارة الصناعة تضم قيادات مصرفية بارزة لمجلس التعاون الأقتصادي المصري الكويتي بعد إعادة هيكلة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:58 م
وزارة الصناعة تضم قيادات مصرفية بارزة لمجلس التعاون الأقتصادي المصري الكويتي بعد إعادة هيكلة
شعار وزارة الصناعة
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الفجر الاقتصادي
 
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