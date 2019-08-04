محافظ القليوبية: إزالة 396 حالة تعدي ضمن الموجة الـ 13 لتعديات أراضي أملاك الدولة (صور)

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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد لإزالة التعديات على أملاك الدولة لاستعادة "حق الشعب" واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتزامن مع إنطلاق الموجة الـ13 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بمختلف جهات الولاية، وان المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.





وتابع المحافظ سير العمل في حملات الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت الأربعاء قبل الماضي ومستمرة حتى نهاية الاسبوع الجاري، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة.





وقال المحافظ إنه تم اليوم إزالة 396 حالة بمساحة 20.023 متر بمدن ومراكز المحافظة.





من جانبه قام اللواء مدى الحشاش السكرتير العام المساعد اليوم بمتابعة حملة إزالة التعديات على املاك الدولة بمدينة شبين القناطر بناء على توجيهات السيد المحافظ بمتابعة ازالة كافة التعديات على املاك الدولة، مؤكدًا أن الموجة مستمرة حتى يتم القضاء تماما على كافة التعديات، ولن يسمح بالتهاون مع أي حالة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة وممتلكاتها، وكذا واضعي اليد الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاع الأراضي خلال الفترة التى حددها القانون.



وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وتوفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة للإزالة، وأكد على أن الإزالات مستمرة بجميع نطاق المحافظة لاسترداد هيبة الدولة وممتلكاته.





كما شدد المحافظ علي مواصلة الحملات لعملها بحسب البرنامج الزمني المعد لها، ومن خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات بأنحاء المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضى الدولة.





وأكد، أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع واعداد تقرير والعرض أسبوعيا طبقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع مجلس المحافظين السادس الذى عقد الخميس قبل الماضي، لافتًا الى التنسيق مع مديرية الامن لتوفير عناصر التأمين المطلوبة لتنفيذ الموجة الـ 13 وفق الخطة الزمنية المحددة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.





مضيفا الى أن التعديات التي تستهدفها الموجة الـ 13 تضم حالات الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين والحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة، مشيرًا إلي أنه تقرر منح مهلة 48 ساعة لأصحاب طلبات تقنين وضع اليد التي تم قبولها سرعة استيفاء باقي الأوراق والمستندات المطلوبة وسداد نسبة الـ 25 % من قيمة ثمن الأرض التي تم تثمينها بمعرفة اللجنة المختصة ليتسنى تسليمهم عقود التقنيين حتي لا تدرج في الموجة الـ 13 لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحفظ حق الشعب.







وتابع، أن المحافظة تولي إهتمامًا خاصًا بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





فيما تقدم المحافظ بخالص الشكر لقيادات مديرية أمن القليوبية، والقيادات الأمنية وجميع المشاركين على جهودهم في تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة.





يشار الى ان منذ انطلاق الموجه تمت ازالة 2060 حالة تعدى بمساحة 174760.75 املاك دولة وازالة 640 حالة تعدى اراضى زراعية بمساحة 83296م2 بمراكز ومدن المحافظة.





