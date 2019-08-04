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شاهد beIN SPORTS بث مباشر ركلات الجزاء لمباراة مانشستر سيتي وليفربول kooora

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:48 م
شاهد beIN SPORTS بث مباشر ركلات الجزاء لمباراة مانشستر سيتي وليفربول kooora
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الفجر الرياضي
 
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انتهى الوقت الأصلي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم لقب كاس الدرع الخيرية.

تقدم ستيرلينج للسيتي قبل أن يتعادل ماتيب لفريق ليفربول.

وشهد اللقاء تألق الدولي المصري محمد صلاح، والذي قدم مستوى مميز للغاية.

وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.
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