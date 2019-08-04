بالتفاصيل.. حقيقة وفاة سيف نبيل عقب ظهوره "غرقان في دمه"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تعرض المطرب العراقي سيف نبيل، لحادث سير خلال تواجده في مصر، خلال الساعات الماضية، وانتشرت العديد من الصور ظهر فيها سيف نبيل غارقًا في دمه وغائبًا عن الوعي، وقيل إن حالته الصحية حرجة وخطيرة للغاية.





نفى سيف نبيل، ما تردد بشأن تعرضه لحادث سير مروع، وحرص سيف نبيل على بث فيديو ونشره عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، لطمأنة جمهوره .





وقال سيف نبيل، خلال الفيديو: "صباح الخير علي كل حبايبي أنا كان عندي تصوير امبارح وخلصت متأخر نمت وصحيت لقيت السوشيال ميديا مقلوبة وأني عملت حادث بالسيارة وانتشار صور من الحادث، أنا كويس الحمد الله والصور اللي انتشرت دي اتسربت من الكليب".





وتابع سيف نبيل : "انا عملت الفيديو عشان اطمئن أهلي وكل جمهوري أني كويس وبخير".





وعلق سيف نبيل على الفيديو قائلا: "أسف لأنكم قلقتوا عليّ وأني مثلكم صحيت من النوم لقيت صور متسربه من كواليس كليب كل يوم الك اشتاق شكرا يا أعز الناس".





جدير بالذكر، أن سيف نبيل هو مطرب عراقي اكتسب شهرته من مواقع التواصل الاجتماعي، وتخطت أغنيته "عشك موت" الـ300 مليون مشاهدة، وتجاوزت أغنيته "علاي أنت" الـ200 مليون مشاهدة، عبر موقع يوتيوب .



