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دجاج محمر مع الخضار والثوم.. وصفة جديدة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:45 م
دجاج محمر مع الخضار والثوم.. وصفة جديدة
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مقادير دجاج محمر مع الخضار والثوم
- الدجاج : دجاجة (مقطع ومنظف) 
- الثوم : رأس (مقطع من النصف) 
- الكوسا : 1 حبة (مقطع دوائر) 
- الطماطم الكرزية : كوب 
- البصل : 1 حبة (مفروم) 
- البطاطس : 2 حبة (مقطعة شرائح) 
- زيت الزيتون : ربع كوب 
- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة 
- الماء : ربع كوب 
- ملح : ملعقة صغيرة 
- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة 
- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة 
- الكاري : ربع ملعقة صغيرة 

طريقة تحضير دجاج محمر مع الخضار والثوم
ادهني طبق الفرن بالقليل من الزيت.
وزعي الدجاج في الطبق.
وزعي الخضار حول الدجاج.
اخلطي الماء وعصير الليمون والزيت والملح والفلفل والبابريكا والكركم والبهارات المشكلة في طبق.
صبي المزيج فوق الدجاج والخضار وامزجيها حتى تتغطى بالتتبيلة.
غطي الطبق بورق الألمنيوم وأدخليه الفرن على حرارة 220 ثم خففي الحرارة واتركيه لمدة ساعة حتى ينضج الدجاج.
ازيلي ورق الألمنيوم وحمري الوجه وقدميها ساخنة.
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