دجاج محمر مع الخضار والثوم.. وصفة جديدة
الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:45 م
Advertisements
Advertisements
مقادير دجاج محمر مع الخضار والثوم
- الدجاج : دجاجة (مقطع ومنظف)
- الثوم : رأس (مقطع من النصف)
- الكوسا : 1 حبة (مقطع دوائر)
- الطماطم الكرزية : كوب
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- البطاطس : 2 حبة (مقطعة شرائح)
- زيت الزيتون : ربع كوب
- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة
- الماء : ربع كوب
- ملح : ملعقة صغيرة
- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة
- الكاري : ربع ملعقة صغيرة
طريقة تحضير دجاج محمر مع الخضار والثوم
ادهني طبق الفرن بالقليل من الزيت.
وزعي الدجاج في الطبق.
وزعي الخضار حول الدجاج.
اخلطي الماء وعصير الليمون والزيت والملح والفلفل والبابريكا والكركم والبهارات المشكلة في طبق.
صبي المزيج فوق الدجاج والخضار وامزجيها حتى تتغطى بالتتبيلة.
غطي الطبق بورق الألمنيوم وأدخليه الفرن على حرارة 220 ثم خففي الحرارة واتركيه لمدة ساعة حتى ينضج الدجاج.
ازيلي ورق الألمنيوم وحمري الوجه وقدميها ساخنة.
Advertisements
المزيد عن: وجبة غذائية وجبة الفطار وجبة الغذاء وجبة العشاء وجبات بسيطة وجبات ماكولات ست البيت رجيم مناسب ربات البيوت انواع الاطعمة امهات الطبخ والمطبخ اكلات للاطفال اكلات شهية اطعمة بسيطة ادوات المطبخ
- طريقة عمل دجاج مشوى بالبابريكا
- أسهل وصفة لتحضير الدجاج المشوي
- حضري سمك الهامور بطريقة جديدة
- طريقة عمل دجاج بالبطاطس لرجيم صحي
- على الطريقة التركية.. جربي تحضير الدجاج في الفرن
- طريقة تحضير دجاج باللبن والثوم
- بالخلطة السرية.. جربي تحضير السمك المشوي
- طريقة تحضير روستو اللحم المحمر
- طريقة تحضير دجاج محمر بالخضار
- طريقة تحضير خضار مشوية متبلة