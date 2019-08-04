خبير اتصالات: التحول الرقمي تحدي صعب.. ونحن قادرين على تخطيه

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قال الدكتور أحمد مختار، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي تحدي صعب، ونحن قادرين على تخطيه.



وتسائل "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، هل تم حصر جميع الخدمات والمعاملات التي سيتم رقمنتها قبل تطبيق التحول الرقمي؟، وهل جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن ستكون متاحة له، وهل تم رقمنة القرارات الإدارية في جميع إدارات الدولة، وإتاحتها للمواطنين.



وتابع، أن الشيء الإيجابي أن رئيس الدولة خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب، أعرب عن استعداده لإنفاق أي مبلغ لتطبيق التحول الرقمي.

