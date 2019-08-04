نشرة أخبار السادسة.. ختام فعاليات التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ تحطم مقاتلة إيرانية فوق مياه الخليج قبالة محافظة بوشهر، ومحافظ الجيزة يتفقد المستشفى المركزي بالصف وأطفيح.‎

الرئيس يجتمع مع "العصار" و"التراس" وتوجيه هام من "السيسي"

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

محافظ الجيزة يتفقد المستشفى المركزي بالصف وأطفيح‎

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدير مديرية الصحة بالجيزة، بتوفير إخصائي تخدير لمستشفي الصف، لإجراء عملية لمريضة بمستشفى الصف المركزي، مؤكداً على تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتلقيها العلاج حتى إتمام الشفاء، موكداً صرف عقار الأنسولين لمريضة سكر لحين قيامها بإنهاء الإجراءات الورقية.

ختام فعاليات التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك "تحية النسر - استجابة النسر٢٠١٩"

اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك (تحية النسر – استجابة النسر 2019) والذي استمر لعدة أيام في نطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

تحطم مقاتلة إيرانية فوق مياه الخليج قبالة محافظة بوشهر

قالت وكالة مهر شبه الرسمية الإيرانية للأنباء اليوم الأحد، إن إحدى الطائرات الإيرانية المقاتلة تحطمت في إقليم بوشهر بجنوب البلاد بعد أن واجهت مشكلات فنية.

عطل يضرب فيسبوك وانستاجرام فى أمريكا وأوروبا

تمّ الإبلاغ عن مشكلات فى أغلب الشبكات الاجتماعية من الساحل الشرقي للولايات المتحدة ووسط أوروبا.