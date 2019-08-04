مصر تصدر ملابس بقيمة 450 مليون دولار للولايات المتحدة

أصدرالمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، اليوم الأحد، تقريًر أظهر ارتفاع صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.4 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى

وأوضح التقرير، أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة في النصف الأول من 2019 سجلت 802 مليون دولار مقابل 768 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وكشف التقرير، عن أن أداء صادرات المصرية من الملابس في شهر يونيو وحده ارتفعت بنحو11 %؛ لتبلغ 122 مليون دولار، مقابل 110 ملايين دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وعن الدول التى صدرت لها مصر ملابس جاهزة خلال تلك الفترة أوضح التقرير، أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع حجم صادرات المصرية لها من الملابس الجاهزة بنحو 19 %؛ لتسجل خلال النصف الأول نحو 450 مليون دولار مقابل 378 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، كما زادت إلى الدول العربية بنسبة 24 % لتبلغ 40 مليون دولار، مقارنة بنحو 30 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 7 % إلى الدول الأوروبية لتبلغ 239 مليون دولار، مقابل 258 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.