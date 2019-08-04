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الجيش الهندى يزعم إحباط محاولة تسلل للجيش الباكستانى وسط توترات بين البلدين

الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:43 م
الجيش الهندى يزعم إحباط محاولة تسلل للجيش الباكستانى وسط توترات بين البلدين
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خاطر عبادة
 
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زعم الجيش الهندي، اليوم، أنه "أحبط بنجاح" عملية تسلل لفريق العمل الحدودي التابع للجيش الباكستاني.

ونقلت وسائل الإعلام الهندية عن ضابط كبير بالجيش قوله "أنه تم قتل ما بين خمسة إلى سبعة إرهابيين أو قادة من مجموعة الخدمات الخاصة التابعة للجيش الباكستاني في عملية باكستانية فاشلة التي بدأت في ليلة 31 يوليو".

ووفقاً لشبكة "روسيا اليوم"، تدين الهند أن الحادث وقع عندما حاول الباكستانيون دخول موقع عسكري في كشمير المتنازع عليها. عبرت المجموعة الباكستانية خط الاتصال وركضت إلى موقع الجيش الهندي في قرية كيران.
واتهمت إسلام أباد يوم السبت نيودلهي باستخدام القنابل العنقودية ضد المدنيين الباكستانيين وادعت أن هذا النوع من الذخيرة المحظورة أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين وإصابة 11 آخرين.
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