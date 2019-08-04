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"الجوازات" تستقبل أسر ذوي الشهداء النيوزيلنديين القادمين لأداء الحج

الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:31 م
الجوازات تستقبل أسر ذوي الشهداء النيوزيلنديين القادمين لأداء الحج
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الفجر السعودي
 
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استقبل قائد قوة جوازات الحج اللواء خالد الجعيد، اليوم الأحد، بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي أسر شهداء نيوزيلندا، نيابة عن مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، وبحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لأداء مناسك الحج.


حضر سكرتير ثاني السفارة النيوزيلندية بالمملكة العربية السعودية فيليب جريتريكس، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان اليوسف، ومساعد مدير عام المطار عبدالمحسن الشيخ.


وتم استقبال الحجاج القادمين بحفاوة وعبارات ترحيبية، فيما تم توزيع الورود ‏والمياه عليهم، إضافة إلى إنهاء إجراءات دخولهم بعد أن تم التأكد من سلامة وثائق السفر وأخذ الخصائص الحيوية.

‏وأوضح اللواء الجعيد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج اهتماما بالغا وتوفر كافة السبل لخدمتهم وتسهيل إجراءتهم.

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