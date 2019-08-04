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عطل يضرب فيسبوك وانستاجرام فى أمريكا وأوروبا

الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:36 م
عطل يضرب فيسبوك وانستاجرام فى أمريكا وأوروبا
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خاطر عبادة
 
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تمّ الإبلاغ عن مشكلات فى أغلب الشبكات الاجتماعية من الساحل الشرقي للولايات المتحدة ووسط أوروبا.

ووفقاً لموقع "داون ديتيكتور"، أنّه فى مساء اليوم الأحد، تم الإبلاغ عن مشاكل في تشغيل انستاجرام من قبل مستخدمين من الولايات المتحدة والبرازيل وشيلي والمكسيك وروسيا، وكذلك من عدة دول في أوروبا.
وفي الأشهر الأخيرة ، عانى كل من فيسبوك، وانستاجرام وواتس آب،  السقوط عدة مرات في جميع أنحاء العالم.
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