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عمرو عرفة يهنئ أحمد حلمي على برومو فيلمه الجديد "خيال ماتة"

الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:27 م
عمرو عرفة يهنئ أحمد حلمي على برومو فيلمه الجديد خيال ماتة
خيال مأته
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الفجر الفني
 
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شارك المخرج عمرو عرفة، جمهوره عبر مموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تهنئته للفنان أحمد حلمي على بروفو فيلمه الجديد "خيال ماته".

وقال عمرو عرفة : "ألف مبروك.. جدو عظيم.. إن شاء الله يكسر السينمات".

وكان النجم أحمد حلمي، قد طرح البرومو الدعائي الأول لفيلمه "خيال مآتة" الذي يشارك في بطولته منة شلبي وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي لطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

والفيلم يظهر فيه احمد حلمي بثلاث شخصية ويقدم في الشخصية الرئيسية دور شاب يدعى زيزو يتعرض لعديد من المواقف الصعبة فى حياته بسبب معاناته من الشك.

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