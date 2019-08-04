يلا شوت MoHaMeD SaLaH مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول الآن جودة متعدد beIN SPORTS المفتوح

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد 4 أغسطس 2019، حيث يلتقي فريق مانشستر سيتي اليوم على أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن مع نظيره فريق ليفربول، وذلك في إطار بطولة الدرع الخيرية الإنجليزية، وستكون مواجهة زملاء محمد صلاح واحدة من أهم مباريات اليوم المرتقبة للغاية.





تنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر عبر قناة BeIN SPORT HD 1، وأسندت مهمة التعليق على أحداثها للمعلق خليل البلوشي، وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول اليوم في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.





ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر | إذا توقف البث حدث الصفحة













فاز مانشستر سيتي باللقب ذاته في بداية الموسم الماضي، وذلك على حساب تشيلسي بثنائية نظيفة على ذات الملعب.





يدخل المدرب بيب جوارديولا هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: إِيدرسون مورايس / كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / بنجامين ميندي / فيرناندينيو / ديفيد سيلفا / كيفن دي بروين / رحيم ستيرلينغ / برناردو سيلفا / سيرجيو أجويرو.





نجح السيتي في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم، إضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية.





على الجانب المقابل، تمكن ليفربول من التتويج بدوري أبطال أوروبا فقط الموسم ذاته، فيما فشل في الفوز بأي ألقاب أخرى مثلما كان حاله في كل موسم من المواسم الماضية.





تواجه الفريقان في مناسبتين الموسم الفائت على صعيد البريميرليج، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي بدون أهداف على أرضية ملعب أنفيلد رود.





وفي المباراة الثانية، حقق أبناء مانشستر الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد على أرضية ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.





يُعتبر مانشستر سيتي هو حامل لقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين على التوالي، بينما لم يتذوق ليفربول طعم التتويج منذ عام 1990.





يفتقد فريق الريدز في مباراة اليوم لخدمات نجمه السنغالي “ساديو ماني”، بعدما قرر المدرب يورجن كلوب اراحته تفادياً لتعرضه لأي إصابة.



