إيفانكا ترامب تبارك للسعوديات حول تعديلات وثائق السفر
الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:20 م
الفجر السعودي
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رحبت ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، بالتعديلات التي أجرتها المملكة العربية السعودية الخميس الماضي، على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، معتبرة أنها تشكل "تقدماً كبيراً" للمملكة.
وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "إن "إعلان المملكة العربية السعودية عن إصلاحات من شأنها تفكيك نظام الوصاية والسماح للنساء بالحصول على جوازات السفر، والعمل دون الحصول على إذن من أحد الأقارب الذكور، يمثل تقدماً كبيراً للمملكة".
الجدير بالذكر أن المملكة أعلنت الخميس عن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، حيث تمنح المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها، وكما تقرر للمرأة حقوقاً ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل، في استمرارية لنهج القيادة في المملكة بتعزيز دور المرأة في التنمية والبناء.
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