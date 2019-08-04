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المملكة العربية السعودية تخفض أسعار النفط الخام لشهر سبتمبر إلى آسيا

الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:25 م
المملكة العربية السعودية تخفض أسعار النفط الخام لشهر سبتمبر إلى آسيا
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قالت شركة النفط الحكومية أرامكو اليوم الاحد: "أن المملكة العربية السعودية خفضت سعرها في سبتمبر للصف العربي الخفيف للزبائن الآسيويين بمقدار 0.75 دولار للبرميل في أغسطس مقابل علاوة قدرها 1.70 دولار للبرميل.

وتم تحديد سعر السهم "Arab Light OSP" للولايات المتحدة بمبلغ 2.85 دولار للبرميل لشهر سبتمبر دون تغيير عن الشهر السابق.
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