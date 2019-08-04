بن ناصر ينضم رسميًا إلى ميلان



وأعلن ميلان توقيع بن ناصر صاحب الـ22 عاما على عقد مدته خمس مواسم مع راتب يبلغ 1.5 مليون يورو في الموسم الواحد.



يذكر أن بن ناصر قاد منتخب بلاده الجزائر للفوز بأمم أفريقيا الشهر الماضي، كما حصل على لقب أفضل لاعب في البطولة.

كشف حساب ​ميلان الإيطالي​ الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن تعاقده رسميًا مع ​الجزائر​ي ​إسماعيل بن ناصر​ قادمًا من إمبولي الإيطالي.