ماجواير يصل مانشستر يونايتد تمهيدًا للكشف الطبي
الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:20 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطاينة أن هاري ماجواير نجم مانشستر يونايتد الجديد وصل إلى ملعب كارينجتون الخاص بنادي مانشستر يونايتد للتوقيع على عقد انضمامه إلى الشياطين الحمر مقابل 80 مليون جنيه إسترليني من ليستر سيتي.
وأكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية وصول ماجواير إلى ملعب تدريبات المان يونايتد حيث من المتوقع خضوعه للفحص الطبي قبل الإعلان رسمياً عن انتقاله إلى قلعة الاولد ترافورد غدًا نهار الإثنين.
وأشارت الصحيفة البريطانية الى أن ماجواير سيوقع على عقد مع اليونايتد مدته خمسة أعوام مقبلة.
وأكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية وصول ماجواير إلى ملعب تدريبات المان يونايتد حيث من المتوقع خضوعه للفحص الطبي قبل الإعلان رسمياً عن انتقاله إلى قلعة الاولد ترافورد غدًا نهار الإثنين.
وأشارت الصحيفة البريطانية الى أن ماجواير سيوقع على عقد مع اليونايتد مدته خمسة أعوام مقبلة.
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