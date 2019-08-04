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"البورصة" تغلق تعاملات اليوم الأحد على مكاسب 2.4 مليار جنيه والمستثمرون الأفراد يوصلون الأكتتاب في أسهم فوري

الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:10 م
البورصة تغلق تعاملات اليوم الأحد على مكاسب 2.4 مليار جنيه والمستثمرون الأفراد يوصلون الأكتتاب في أسهم فوري
جرس التداول بالبورصة المصرية
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الفجر الاقتصادي
 
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 أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تداولات جلسة، اليوم الأحد، أولى تعاملات الاسبوع على ارتفاعات جماعية؛ بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.


وصعد المؤشر الرئيسي"egx30" بنسبة 0.67%عند مستويات 13616  نقطة رابحاً 90.33 نقطة، وصعد مؤشر "egx70 "للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%  ليغلق عند  مستوى 522.42 نقطة، وطالت الأرتفاعات  المؤشر "egx100 "الأوسع نطاقاً بنسبة 0.37% منهيا الجلسة عند مستوى 1364 نقطة.

 


وعلي صعيد تعاملات فئات الستثمرون، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بصافي 1.65 مليار جنيه،  بينما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي 1.63 مليار جنيه و14.7 مليون جنيه على التوالي.

 

وبلغ  إجمالى حجم التداول نحو 166.9 مليون سهم محققة قيمة 447.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.13 ألف عملية.


وحقق رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بالسوق  أرباحًا  بنهاية الجلسة بقيمة  2.4 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 720.02 مليار جنيه.

 


وتعد جلسة اليوم هي ثاني جلسات التداول بالبورصة في شهر أغسطس الحالي، بعدما كانت أنهت شهر يوليو على خسائر بقيمة 41 مليار جنيه في رأسمال السوق.

 

وبداء المستثمرون الافراد اليوم أكتتابهم في  طرح حصة  من شركة فوري، والبالغة 5% من إجمالى رأسمال الشركة، وأظهرت البيانات الأولية  إن إجمالى الطلبات التي سجلت على سهم الشركة بلغت 250 مليون  سهم، حيث من المقرار أن يغلق باب الأكتتاب بالنسبة للمستثمرون الأفراد يوم 5 أغسطس القادم.


وكان الطرح الخاص لشركة "فوري" البالغ 31% من إجمالى رأسمال تم تغطية بنهاية أخر يوم الأكتتاب يوم الخميس الماضي بنسبة 15.9 مرة، وبقيمة تصل لـ7.1 مليار جنيه.




 


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