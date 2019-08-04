"مجمع الأمل" يقيم رحلة حج للمتعافين

أعلن مجمع الامل للصحة النفسية خدمات علاج الادمان، استعداده لتنظيم رحلة حج للمتعافين من الإدمان، والذين ممن أكملوا برنامجهم العلاجي، وممن لديهم دافعية استكمال العلاج، وذلك بهدف تقوية الوازع الديني وتشجيعهم للاستمرار على التعافي ولضمان عدم العودة لإدمان المخدرات مرة أخرى، وتأتي رحلة الحج ضمن الجهود التي يبذلها مجمع الامل للصحة النفسية خدمات علاج الادمان والرامية إلى تحصين الشباب ضد آفة المخدرات.



أوضح المشرف العام على مجمع الامل الدكتور نواف الحارثي أن رحلة الحج لهذا العام تشمل «خمسة وثلاثون» متعافٍ، بالإضافة إلى الفريق العلاجي هم اخصائي طب نفسي، ومرشد ديني، وفني تمريض، ومرشد تعافي، وأضاف الدكتور نواف الحارثي أن أداء مناسك الحج يفرز عدد من السلوكيات منها القلق و التوتر مما يزيد في رغبة الاشتياق للمخدر، حيث يتدرب المتعافي على التعامل معها بطريقة صحيحة مع متابعة وتقييم من الفريق المعالج، إلى جانب إقامة عدد من المجموعات العلاجية والمجموعة الدينية ومجموعة المشاعر التنفيس عن الاضطرابات، بالإضافة إلى مجموعة السيطرة على النفس، وهي تعليم المتعافي طرق التعامل مع المرض في الظروف الصعبة.

لافتاً إلى أن نسبة الاستمرار في التعافي بين المرضى الذين يؤدون مناسك الحج، أعلى من غيرهم من الذين لم يؤدوها.