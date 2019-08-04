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كوتينيو مستمر مع برشلونة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 04:18 م
كوتينيو مستمر مع برشلونة
كوتينيو
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي فيليب ​كوتينيو​ نجم برشلونة لن يرحل عن ​الكامب نو​ في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن كوتينيو لا يخطط للرحيل عن البرسا عن طريق الإعارة، كما نفت مصادر في برشلونة وآرسنال للصحيفة الإسبانية وجود مفاوضات بين لرحيل كوتينيو إلى المدفعجية على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة لم يعرض كوتينيو على سبيل الإعارة على أي فريق كما انتشرت الشائعات في فترة الانتقالات الحالية عن رغبة كوتينيو بالرحيل عن البلوجرانا لعدم تمكنه من إيجاد مكان أساسي له في الفريق.
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